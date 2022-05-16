Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Денис Прокопенко расскажет, что происходит прямо сейчас на Азовстали, в частности с эвакуацией раненых, и как будет развиваться ситуация дальше. Он попросил, чтобы именно ему дали возможность первому рассказать о том, что происходит, поэтому призываю ждать обращения от командира полка "Азов"" , – подчеркнул Жорин.



Также он отметил, что воины всех подразделений "Азова" поддерживают и восхищаются собратьями, защищающими Азовсталь.



"Это пример чрезвычайного героизма, это пример стальных людей. Скажу откровенно, в том числе мы, те, кто несет службу, выполняет боевые задачи, сегодня вдохновляемся находящимися на Азовстали героями", - подчеркнул боец.

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