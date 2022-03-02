Эвакуация, пенсии и лекарства: правительство возобновило "горячую линию" по гуманитарной помощи

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на правительственный сайт.



Так, по телефону "горячей линии" 1545 можно обращаться по следующим вопросам:

проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением;

повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;

эвакуация и возвращение граждан, вынужденных уехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;

потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости; вопросы продажи товаров по повышенным ценам;

потребности в лекарстве;

потребности в горючем;

вопросы социальных выплат, получение пенсий;

проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.

Правительственная горячая линия работает круглосуточно. Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл для заявителей – бесплатные.Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной "горячей линии": +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.