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Эвакуация, пенсии и лекарства: правительство возобновило "горячую линию" по гуманитарной помощи
Правительство Украины перезагрузило "горячую линию" для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на правительственный сайт.
Так, по телефону "горячей линии" 1545 можно обращаться по следующим вопросам:
- проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением;
- повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
- эвакуация и возвращение граждан, вынужденных уехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
- потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости; вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
- потребности в лекарстве;
- потребности в горючем;
- вопросы социальных выплат, получение пенсий;
- проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.
Правительственная горячая линия работает круглосуточно. Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл для заявителей – бесплатные.
Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной "горячей линии": +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.
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