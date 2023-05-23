Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Во временно оккупированных Скадовске и Железном Порту на Херсонщине продолжается эвакуация россиян. Работники разных отраслей, которых "командировали" на ВОТ с территории РФ, срочно выехали с территории Украины. Их эвакуировали в первую очередь", - рассказали в ЦНС.

Также идет мародерство со стороны российских военных. Оккупанты вывозят награбленное грузовиками в сторону Крыма.