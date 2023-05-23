"Эвакуация" оккупантов из Херсона: Центр нацсопротивления узнал, кого вывозят в первую очередь
Из временно оккупированных территорий Херсонской области выезжают россияне, которых "командировали" с территории РФ. Захватчики "эвакуируют" их в первую очередь
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Во временно оккупированных Скадовске и Железном Порту на Херсонщине продолжается эвакуация россиян. Работники разных отраслей, которых "командировали" на ВОТ с территории РФ, срочно выехали с территории Украины. Их эвакуировали в первую очередь", - рассказали в ЦНС.
Также идет мародерство со стороны российских военных. Оккупанты вывозят награбленное грузовиками в сторону Крыма.
- Россияне вывозят документацию с оккупированной Запорожской АЭС и призывают выезжать персонал.
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