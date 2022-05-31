Эвакуация населения из "горячих" точек русско-украинской войны: Харьковщина и Луганщина

Во вторник в 11:00 в программе "Волонтеры и война" Кристина Парубий об эвакуации населения поговорила с волонтером Игорем Балакой. О ситуации на прифронтовых территориях, как волонтерам удается вывозить украинцев из зоны боевых действий, почему люди часто не хотят выезжать Игорь Балака рассказал с Востока Украины.

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