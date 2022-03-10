Эвакуация населения: 10 марта открылись гуманитарные коридоры по семи маршрутам
На пятнадцатый день российско-украинской войны с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам
Об этом сообщает Офис президента Украины.
10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:
- Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
- Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
- Краснополье – Полтава : Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Также эвакуация проводится по маршрутам:
- Изюм – Лозовая.
- Мариуполь – Запорожье.
- Волноваха – Покровск.
- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.
- Напомним, более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях.
- Также сообщалось, что в Черкасской области автобус, эвакуировавший детей и взрослых, попал в ДТП.
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