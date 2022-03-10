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Война с Россией: хроника
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Эвакуация населения: 10 марта открылись гуманитарные коридоры по семи маршрутам

10 мартa, 2022 четверг
10:18
война с Россией

На пятнадцатый день российско-украинской войны с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам

Об этом сообщает Офис президента Украины.

10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

  • Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
  • Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
  • Краснополье – Полтава : Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Отмечают, что эвакуация осуществляется на автобусах, возможно движение в колонне частным автотранспортом.

Также эвакуация проводится по маршрутам:
  • Изюм – Лозовая.
  • Мариуполь – Запорожье.
  • Волноваха – Покровск.
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.
По этим маршрутам будут вывозить людей автобусами. Эвакуация бесплатна. Водителей на собственном транспорте просят забирать максимальное количество людей.
  • Напомним, более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях.
  • Также сообщалось, что в Черкасской области автобус, эвакуировавший детей и взрослых, попал в ДТП.

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