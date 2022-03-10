Эвакуация населения: 10 марта открылись гуманитарные коридоры по семи маршрутам

Об этом сообщает Офис президента Украины.



10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Краснополье – Полтава : Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Изюм – Лозовая.

Мариуполь – Запорожье.

Волноваха – Покровск.

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.

Напомним, более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях.

Также сообщалось, что в Черкасской области автобус, эвакуировавший детей и взрослых, попал в ДТП.

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Отмечают, что эвакуация осуществляется на автобусах, возможно движение в колонне частным автотранспортом.Также эвакуация проводится по маршрутам:По этим маршрутам будут вывозить людей автобусами. Эвакуация бесплатна. Водителей на собственном транспорте просят забирать максимальное количество людей.