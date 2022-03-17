Эвакуация на машине в Запорожье занимает весь день, - житель Мариуполя

Об этом он сообщил в эфире "Еспресо.TV".



“Моя история не так трагична, как она выглядит сегодня. Ведь город Мариуполь полностью в осаде. Есть немного хороших новостей. В частности, уже второй день люди пытаются покинуть город на частных авто. К сожалению, тот гуманитарный коридор, который был обещан, не доехал до города. Сейчас моя сестра со своей семьей еще там, они пытаются покинуть город. Я очень волнуюсь, как пройдет их путь.” - рассказал Кирилл



Вишняков добавил, что путь от Мариуполя до Запорожья занимает почти весь день. По его словам, иногда люди остаются в Бердянске и Токмаке.



“В Мариуполе оставаться просто невозможно и небезопасно. Вчера они нанесли удар в самое сердце Мариуполя. Это драматический театр. Там скрывались около 1000 человек, судьба которых сейчас неизвестна. Мы считали, что после удара по роддому хуже уже не будет ничего, но русские оккупанты становятся все более жестокими.” - добавил Вишняков

Напомним, 15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором на личных машинах выехали почти 20 000 человек, - Кирилл Тимошенко

Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира , не дайте похоронить его под руинами, - заместитель командира полка АЗОВ.

16 марта в 15:53 сообщалось, что 4329 мариупольцев, среди которых 1033 ребенка, уже в Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что Запорожье имеет потенциал и запасы пищи для приема более 30 тыс. переселенцев из-за войны РФ против Украины

16 марта российские оккупанты "градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя.