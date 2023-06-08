Об этом он сообщил 8 июня в Telegram .

"Рабочая поездка на Херсонщину. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизней". Также перспективы возобновления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы", – написал Зеленский.

Он отметил важность подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций пострадавшим.

Также, по словам президента, необходимо разработать программу для компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсона.

Также Зеленский посетил в Херсоне переправу, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.