Эвакуация, которую устроили оккупанты на Запорожье, спровоцировала безумные очереди и панику

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Военные и владельцы спецпропусков - вне очереди. Грузовики с награбленным в отдельной очереди. А тысячам легковых авто - минимум 5 часов ожидания", - пишет Федоров.

Федоров также поделился фотографиями из КПП Чонгар и дороги Мелитополь - Крым