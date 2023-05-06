Эвакуация, которую устроили оккупанты на Запорожье, спровоцировала безумные очереди и панику
На въезде в Крым образовались безумные очереди, связанные с эвакуацией, которую оккупанты объявили в Запорожской области
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Военные и владельцы спецпропусков - вне очереди. Грузовики с награбленным в отдельной очереди. А тысячам легковых авто - минимум 5 часов ожидания", - пишет Федоров.
Федоров также поделился фотографиями из КПП Чонгар и дороги Мелитополь - Крым
- 5 мая стало известно об объявлении срочной эвакуации из прифронтовых районов Запорожской области в Бердянск, в частности речь идет о детях.
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