Эвакуация из Сум продолжается, в 16:00 будут отправляться дополнительные автобусы, – глава ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.



"Дополнительные автобусы из Сум еще будут в 16.00. Отправляться они будут от "Алеши" на ул. Г.Кондратьева, напротив 2-й школы", - говорится в сообщении.



Глава ОВА также рассказал, что в Сумской области встретили гуманитарный конвой ООН.



"Двое суток мы ждали подтверждения гуманитарных коридоров на Сумщине! Сегодня все удалось, гуманитарные коридоры на Сумщине работают, гуманитарный конвой ООН встретили", - добавил Живицкий.

Напомним, сегодня, 18 марта, в Украине должны работать девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

За день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8. Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн резинопомощи.