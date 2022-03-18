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Главная война с Россией Эвакуация из Сум продолжается, в 16:00 будут отправляться дополнительные автобусы, – глава ОВА

Эвакуация из Сум продолжается, в 16:00 будут отправляться дополнительные автобусы, – глава ОВА

18 мартa, 2022 пятница
14:42
война с Россией

Сегодня, 18 марта, из Сум происходит эвакуация гражданского населения. В 16:00 из города будут отправляться дополнительные автобусы

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Дополнительные автобусы из Сум еще будут в 16.00. Отправляться они будут от "Алеши" на ул. Г.Кондратьева, напротив 2-й школы", - говорится в сообщении.

Глава ОВА также рассказал, что в Сумской области встретили гуманитарный конвой ООН.

"Двое суток мы ждали подтверждения гуманитарных коридоров на Сумщине! Сегодня все удалось, гуманитарные коридоры на Сумщине работают, гуманитарный конвой ООН встретили", - добавил Живицкий.

  • Напомним, сегодня, 18 марта, в Украине должны работать девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
  • За день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8. Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн резинопомощи.

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эвакуация
Сумы
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