Эвакуация из Судана: 91 гражданин Украины уже в безопасности
Главное управление разведки в координации с Офисом президента и Министерством иностранных дел эвакуировали 91 гражданина Украины из столицы Судана
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
"По состоянию на 26 апреля из охваченного боевыми действиями Судана удалось спасти уже 91 украинца", - пишет ведомство.
Сообщается, что в рамках операции украинские воины и дипломаты помогли покинуть Судан 51 иностранцу: гражданам Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китс и Невис.
64 украинца, захотевших вернуться домой, вылетели чартерным рейсом и вечером приземлились в Польше: "Уже вскоре спасенные сотрудниками ГУР украинцы пересекут государственную границу".
Эвакуация из африканской страны продолжается.
"Украинцам, нуждающимся в спасении из-за опасности для жизни и здоровья в Судане, будет оказана неотложная помощь со стороны официальных представителей Украины", - подчеркнули в ГУР.
25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия окружила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- 18 апреля сообщалось, что в аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp.
- На 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителей.
- В столице Судана Хартуме 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир скрылся из тюрьмы.
- После этого представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
- 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Уже 25 апреля Главное управление разведки по координации с Офисом президента Украины и Министерство иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.
- 24 апреля в Судане при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня с полночи понедельника в течение трех следующих суток.
- 25 апреля стало известно, что в Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности.
- Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, на некоторых участках в Судане возобновились боевые действия.
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