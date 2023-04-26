Эвакуация из Судана: 91 гражданин Украины уже в безопасности

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"По состоянию на 26 апреля из охваченного боевыми действиями Судана удалось спасти уже 91 украинца", - пишет ведомство.

Сообщается, что в рамках операции украинские воины и дипломаты помогли покинуть Судан 51 иностранцу: гражданам Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китс и Невис.

64 украинца, захотевших вернуться домой, вылетели чартерным рейсом и вечером приземлились в Польше: "Уже вскоре спасенные сотрудниками ГУР украинцы пересекут государственную границу".

Эвакуация из африканской страны продолжается.

"Украинцам, нуждающимся в спасении из-за опасности для жизни и здоровья в Судане, будет оказана неотложная помощь со стороны официальных представителей Украины", - подчеркнули в ГУР.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp.