Эвакуация из Старого Салтова пока невозможна, враг не прекращает обстрелы, – глава Харьковской ОВА

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал Суспильному .



Заезжать или покидать Старый Салтов сейчас опасно из-за обстрелов российской армии.



"Нельзя проехать. Если можно будет проехать, мы обязательно об этом сообщим. Сейчас у нас люди спрашивают и о Старом Салтове. Нельзя пока проехать, потому что там идут обстрелы.



Мы не посылаем туда организованные эвакуационные автобусы. Мы планировали - на вчера, на сегодняшний день, однако та военная обстановка, которую мы сейчас имеем, не позволяет нам этого сделать", - рассказал глава Харьковской ОВА.





Фото: reuters

Вблизи населенных пунктов в сторону Старого Салтова продолжаются боевые действия.



"Освободить населенный пункт – это 30%. 70% – наши ребята его пытаются удержать и закрепить там свои позиции. Мы сейчас не можем говорить, это наш населенный пункт или нет", – добавил Олег Синегубов.

3 мая Пентагон заявил, что украинцы добились существенных успехов и оттеснили россиян на 40 км от Харькова.

2 мая по Харькову оккупанты совершили два удара из реактивных систем залпового огня и артобстрел, а также обстреляли Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.

1 мая россияне обстреляли из артиллерии Богодухов на Харьковщине, в результате чего одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также обстреляли жилые кварталы Харькова и Харьковщину, убив троих человек и ранив восьмерых

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