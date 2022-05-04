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Эвакуация из Старого Салтова пока невозможна, враг не прекращает обстрелы, – глава Харьковской ОВА

4 мая, 2022 среда
17:33
война с Россией

Сегодня, 4 мая, запланированная эвакуация из Старого Салтова в Харьков не состоится, так как поселок продолжают обстреливать

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал Суспильному .

Заезжать или покидать Старый Салтов сейчас опасно из-за обстрелов российской армии.

"Нельзя проехать. Если можно будет проехать, мы обязательно об этом сообщим. Сейчас у нас люди спрашивают и о Старом Салтове. Нельзя пока проехать, потому что там идут обстрелы.

Мы не посылаем туда организованные эвакуационные автобусы. Мы планировали - на вчера, на сегодняшний день, однако та военная обстановка, которую мы сейчас имеем, не позволяет нам этого сделать", - рассказал глава Харьковской ОВА.


Фото: reuters
Вблизи населенных пунктов в сторону Старого Салтова продолжаются боевые действия.

"Освободить населенный пункт – это 30%. 70% – наши ребята его пытаются удержать и закрепить там свои позиции. Мы сейчас не можем говорить, это наш населенный пункт или нет", – добавил Олег Синегубов.

  • 3 мая Пентагон заявил, что украинцы добились существенных успехов и оттеснили россиян на 40 км от Харькова.
  • 2 мая по Харькову оккупанты совершили два удара из реактивных систем залпового огня и артобстрел, а также обстреляли Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.
  • 1 мая россияне обстреляли из артиллерии Богодухов на Харьковщине, в результате чего одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также обстреляли жилые кварталы Харькова и Харьковщину, убив троих человек и ранив восьмерых

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