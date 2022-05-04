Эвакуация из Мариуполя в Запорожье: Верещук сообщила о точках сбора 4 мая
Сегодня, 4 мая, согласованы четыре локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя
Об этом в Telegram сообщила Ирина Верещук.
"Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Если разрешит ситуация с безопасностью, в среду, 4 мая, планируем эвакуацию в Запорожье", - написала Верещук.
Точки сбора для эвакуации:
1. Мариуполь (возле торгового центра "Порт Сити") – 08:00.
2. Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00.
3. Токмак – 15:00.
4. Васильевка – 16:00.
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