Эвакуация из Мариуполя в Запорожье: Верещук сообщила о точках сбора 4 мая

Об этом в Telegram сообщила Ирина Верещук.



"Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Если разрешит ситуация с безопасностью, в среду, 4 мая, планируем эвакуацию в Запорожье", - написала Верещук.



Точки сбора для эвакуации:



1. Мариуполь (возле торгового центра "Порт Сити") – 08:00.

2. Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00.

3. Токмак – 15:00.

4. Васильевка – 16:00.





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