"Эвакуация" из Луганщины является подготовкой россиян к обороне и признанием неспособности обеспечить нужды гражданских зимой, - глава Северодонецкой РВА Власенко
"Эвакуация" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного является подготовкой россиян к обороне. Давление ВСУ – это первый фактор этой инициативы
Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Я думаю, что эта "эвакуация" - это они расписались в своей неспособности подготовить эти общества к зиме. Об этом говорили в течение двух-трех месяцев, что ничего не происходит с подготовкой", - отметил он.
По данным Власенко, восстановления в оккупации никакого нет, даже какие-то строительные материалы людям не предоставили.
"Они из своего проигрыша одерживают победу - ничего не сделали, а теперь такие "хорошие - заботятся о людях". Я думаю, что они готовятся к обороне этого треугольника и я думаю, что именно давление ВСУ - это первый фактор инициативы оккупационных властей", - подытожил руководитель РВА.
- По данным Генштаба ВСУ, на оккупированной части Луганской области россияне планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного в глубь захваченных территорий.
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