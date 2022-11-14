Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Я думаю, что эта "эвакуация" - это они расписались в своей неспособности подготовить эти общества к зиме. Об этом говорили в течение двух-трех месяцев, что ничего не происходит с подготовкой", - отметил он.

По данным Власенко, восстановления в оккупации никакого нет, даже какие-то строительные материалы людям не предоставили.

"Они из своего проигрыша одерживают победу - ничего не сделали, а теперь такие "хорошие - заботятся о людях". Я думаю, что они готовятся к обороне этого треугольника и я думаю, что именно давление ВСУ - это первый фактор инициативы оккупационных властей", - подытожил руководитель РВА.

По данным Генштаба ВСУ, на оккупированной части Луганской области россияне планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного в глубь захваченных территорий.