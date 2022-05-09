Эвакуация из Луганщины больше невозможна, - Гайдай
Эвакуация из Луганской области стала невозможной, россияне обстреливают "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
"Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации”, - написал он.
Гайдай отметил, что эвакуация могла бы "развязать руки" ВСУ.
"Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна. Завтра эвакуации и завоза гумгрузов не будет", - подчеркнул он.
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