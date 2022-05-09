Эвакуация из Луганщины больше невозможна, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

"Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации”, - написал он.

Гайдай отметил, что эвакуация могла бы "развязать руки" ВСУ.

"Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна. Завтра эвакуации и завоза гумгрузов не будет", - подчеркнул он.