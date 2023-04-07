Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший советник мэра Херсона Роман Головня.

"Основная масса людей уехала из города в течение длительной оккупации. Когда была деоккупирована территория - также произошла массовая эвакуация, многие уехали в ближайшие города - Николаев, Одесса", - сказал он.

По словам Главные, сейчас такая тенденция, что в городе остались те люди, которые не хотят эвакуироваться или не имеют такой возможности, хотя сейчас все возможности для этого есть.

"В основном, эвакуация проходит в авральном формате, когда обстрелян дом и негде жить. Есть прямая угроза жизни. В таких случаях люди соглашаются на эвакуацию. Сейчас в городе остались те, кто выполняет функции управления и обеспечения жизнедеятельности города или те, кто уже не хочет его покидать по разным причинам", - подытожил он.