Эвакуация из Херсона проходит в авральном порядке – когда после обстрелов нет, где жить, – экс-советник мэра
Сейчас в Херсоне остались те, кто выполняет функции управления и обеспечения жизнедеятельности города, или те, кто уже не хочет его покидать по разным причинам
Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший советник мэра Херсона Роман Головня.
"Основная масса людей уехала из города в течение длительной оккупации. Когда была деоккупирована территория - также произошла массовая эвакуация, многие уехали в ближайшие города - Николаев, Одесса", - сказал он.
По словам Главные, сейчас такая тенденция, что в городе остались те люди, которые не хотят эвакуироваться или не имеют такой возможности, хотя сейчас все возможности для этого есть.
"В основном, эвакуация проходит в авральном формате, когда обстрелян дом и негде жить. Есть прямая угроза жизни. В таких случаях люди соглашаются на эвакуацию. Сейчас в городе остались те, кто выполняет функции управления и обеспечения жизнедеятельности города или те, кто уже не хочет его покидать по разным причинам", - подытожил он.
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