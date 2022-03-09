Эвакуация из Изюма задерживается из-за обстрелов, несмотря на обязательства РФ, - глава Харьковской ОГА
Эвакуация мирных жителей из города Изюма, Харьковской области, задерживается из-за обстрелов, которые не прекращает РФ
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны - продолжаются обстрелы", - написал Синегубов в 13:50.
Глава Харьковщины сообщил, что для начала эвакуации проходят переговоры при посредничестве "Красного Креста".
"Надеемся сегодня эвакуировать население и ввезти гуманитарный груз, который собрали в Харькове", - добавил Синегубов.
По состоянию на 15:13 обновленной информации от главы Харьковщины не появлялось.
- Напомним, утром 9 марта министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров из Изюма, Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля.
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