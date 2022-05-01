Эвакуация из других районов Мариуполя, кроме Азовстали, перенесена на 2 мая

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Телеграме.



"Сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация граждан с территории комбината "Азовсталь", - сообщил горсовет.



"С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая)", – говорится в сообщении.



Начало эвакуации запланировано на 8:00, сбор – возле ТРЦ "Порт Сити".

Напомним, 1 мая с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц.

Российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали. Дело сдвинулось с места после начатой добровольческим полком "Азов" всемирной информационной кампании по привлечению внимания к тому, что сейчас происходит в Мариуполе и на Азовстале, в частности, и после посещения Москвы генеральным секретарем Антониу Гуттерешем и его личных переговоров с Владимиром Путиным.

Вечером в субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .

При этом в подземных укрытиях под Азовсталью продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.

Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.