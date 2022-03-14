Эвакуация гражданского населения на Луганщине проходит под постоянными обстрелами, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что эвакуация гражданского населения происходит в относительном "режиме тишины", поскольку у "зеленых" коридоров ведутся постоянные боевые действия
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.
Второй день эвакуация гражданского населения происходит в режиме тишины. Но это очень относительный режим тишины. Сегодня удалось эвакуировать людей из Северодонецка, Криминного, Рубежного, Попасной, Лисичанска и из населенных пунктов Горной громады. В общей сложности нам удалось вывезти из этих населенных пунктов около 2 тыс человек. К счастью, у нас все получилось. Хотя, когда вывозили людей из Горной громады и Попасной, то бои шли совсем рядом", - сообщил Гайдай.
Гайдай также добавил, что почти вся инфраструктура территорий, подконтрольных Украине, полностью уничтожена. По его словам, российские оккупанты обстреливают наши территории из всех видов вооружения, которые у них есть. В частности, были задействованы фосфорные бомбы и крылатые ракеты "Калибр".
"Вся инфраструктура в городах, подконтрольных Украине, полностью уничтожена. Наши ремонтные бригады пытались починить некоторые коммуникации, но уже нечего восстанавливать. Также очень сложная гуманитарная ситуация из-за обстрелов. Мы почти ежедневно получаем вагонами гуманитарную помощь. Это лекарства, еда, одежда, медикаменты и средства гигиены. Но подвезти это людям очень сложно из-за постоянных обстрелов. Мы будем пытаться развозить гуманитарную помощь по штабам в населенных пунктах, чтобы раздать людям. Для понимания ситуации, сегодня привезли две машины по 10 т каждая в Северодонецк", - объяснил Гайдай.
Гайдай отметил, что в Луганской области работают все военно-гражданские администрации, хотя и есть нехватка кадров. По его словам, не хватает людей, например, в коммунальной службе, поскольку убирать город или чинить линии электропередачи очень сложно во время постоянных массированных обстрелов.
- Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на 14 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Украины, которые уничтожают российские захватчики.
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- 14 марта, в Луганской области более 1 700 человек эвакуированы по гуманитарным коридорам.
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