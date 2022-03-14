Эвакуация гражданского населения на Луганщине проходит под постоянными обстрелами, - Гайдай

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.



Второй день эвакуация гражданского населения происходит в режиме тишины. Но это очень относительный режим тишины. Сегодня удалось эвакуировать людей из Северодонецка, Криминного, Рубежного, Попасной, Лисичанска и из населенных пунктов Горной громады. В общей сложности нам удалось вывезти из этих населенных пунктов около 2 тыс человек. К счастью, у нас все получилось. Хотя, когда вывозили людей из Горной громады и Попасной, то бои шли совсем рядом", - сообщил Гайдай.



Гайдай также добавил, что почти вся инфраструктура территорий, подконтрольных Украине, полностью уничтожена. По его словам, российские оккупанты обстреливают наши территории из всех видов вооружения, которые у них есть. В частности, были задействованы фосфорные бомбы и крылатые ракеты "Калибр".



"Вся инфраструктура в городах, подконтрольных Украине, полностью уничтожена. Наши ремонтные бригады пытались починить некоторые коммуникации, но уже нечего восстанавливать. Также очень сложная гуманитарная ситуация из-за обстрелов. Мы почти ежедневно получаем вагонами гуманитарную помощь. Это лекарства, еда, одежда, медикаменты и средства гигиены. Но подвезти это людям очень сложно из-за постоянных обстрелов. Мы будем пытаться развозить гуманитарную помощь по штабам в населенных пунктах, чтобы раздать людям. Для понимания ситуации, сегодня привезли две машины по 10 т каждая в Северодонецк", - объяснил Гайдай.



Гайдай отметил, что в Луганской области работают все военно-гражданские администрации, хотя и есть нехватка кадров. По его словам, не хватает людей, например, в коммунальной службе, поскольку убирать город или чинить линии электропередачи очень сложно во время постоянных массированных обстрелов.

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