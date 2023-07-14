Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Составляются списки людей, желающих эвакуироваться из приграничных громад Сумщины. Мы также присоединяемся к этому процессу. В список вносятся данные об их имуществе и скоте. Все это нужно, чтобы определить, куда именно эвакуировать людей. Если у семьи есть скот, то это частные дома, если нет, то многоквартирные дома", - рассказал Бицак.

Заместитель Сумской районной администрации подчеркнул, что эвакуация будет происходить в пределах области

"Эвакуация будет проходить организованно и без паники. Потому что после объявления об эвакуации люди начали говорить разные вещи, в том числе и об угрозе повторного наступления. Хочу подчеркнуть, что эвакуация из приграничных громад является запланированными действиями власти для безопасности граждан. Ведь чуть ли не каждый день эти территории подвергаются обстрелам с территории РФ. Также хочу подчеркнуть, что эвакуация будет осуществлена в пределах Сумской области", - добавил он.