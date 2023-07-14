Эвакуация граждан Сумщины из приграничных громад будет проводиться в пределах области, - заместитель райадминистрации Бицак
Заместитель Сумской районной администрации Владимир Бицак рассказал, что сейчас составляются списки людей, желающих эвакуироваться из приграничных громад Сумщины из-за постоянных обстрелов с территории РФ
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Составляются списки людей, желающих эвакуироваться из приграничных громад Сумщины. Мы также присоединяемся к этому процессу. В список вносятся данные об их имуществе и скоте. Все это нужно, чтобы определить, куда именно эвакуировать людей. Если у семьи есть скот, то это частные дома, если нет, то многоквартирные дома", - рассказал Бицак.
Заместитель Сумской районной администрации подчеркнул, что эвакуация будет происходить в пределах области
"Эвакуация будет проходить организованно и без паники. Потому что после объявления об эвакуации люди начали говорить разные вещи, в том числе и об угрозе повторного наступления. Хочу подчеркнуть, что эвакуация из приграничных громад является запланированными действиями власти для безопасности граждан. Ведь чуть ли не каждый день эти территории подвергаются обстрелам с территории РФ. Также хочу подчеркнуть, что эвакуация будет осуществлена в пределах Сумской области", - добавил он.
- В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особо не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины
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