Эвакуация: для украинцев назначили поезд из Покровска во Львов
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на 20 июня. Он отправится из Покровска во Львов
Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте .
Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.
Железнодорожники отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.
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Укрзализныця вместе с министерством здравоохранения и организацией "Врачи без границ" показали медицинское влечение для эвакуации гражданского населения, которое курсирует с начала марта.
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