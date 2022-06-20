Эвакуация: для украинцев назначили поезд из Покровска во Львов

Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте .

Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.

Железнодорожники отмечают, что время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.

Укрзализныця вместе с министерством здравоохранения и организацией "Врачи без границ" показали медицинское влечение для эвакуации гражданского населения, которое курсирует с начала марта.

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