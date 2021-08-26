Эвакуация американцев из Афганистана продолжится после 31 августа, - Блинкен

Об этом сообщает CNN .



"Позвольте мне четко объяснить это: у нас нет крайнего срока для оказания помощи американцам, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотят уехать, но не могут. Мы ежедневно будем прилагать усилия и после 31 августа ", - сказал Блинкен.



Он добавил, что талибы взяли на себя государственные и частные обязательства, чтобы обеспечить безопасный проход для американцев и афганцев группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.



Блинкен заявил, что талибы несут ответственность за выполнение этих обязательств и обеспечивают безопасный проход для всех, кто хочет оставить страны - не только на время миссии по эвакуации и переселения - но и на каждый последующий день

"Мы разрабатываем подробные планы того, как можем предоставлять консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто хочет уехать после 31 августа", - добавил госсекретарь США.

Ранее Минобороны США сообщило, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится 31 августа.