Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Эвакуационный поезд для "Врачей без границ" стал уникальным проектом не только в Украине, но и во всем мире. Принцип поезда заключается в том, что дает возможность осуществлять специализированную медицинскую эвакуацию людей из прифронтовых зон в более безопасные территории Украины. Поезд состоит из полностью переоборудованных вагонов: один вагон – интенсивная терапия, два больничных вагона для людей, находящихся в состоянии средней степени тяжести, а также вагоны для пациентов состояния легкой степени тяжести и их сопровождающих . кислородная станция. Соответственно, есть вагон и для персонала", - рассказала координатор проектов "Врачей без границ".

Екатерина Кича отметила, что этот проект реализуется в тесном сотрудничестве Укрзализныци и Министерства здравоохранения, которое перенаправляет запросы пациентов и откуда их эвакуировать.

"С конца марта до середины декабря мы перевезли более 2,5 тысяч пациентов. К нам попадают не только люди с ранениями и травмами, но и, например, такая уязвимая категория, как люди из психоневрологических диспансеров. Кстати, недавно из Херсонской области мы перевезли более 250 человек из такого диспансера. Встречаем страшные истории, которыми делятся наши пациенты. Кроме того, перевозим людей в разных состояниях и видим, как драматично война влияет на жизнь украинцев", - подытожила Екатерина Кича.

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