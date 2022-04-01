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Эвакуационный автобус из Лисичанска попал под обстрел оккупантов, - глава ОВА

1 апреля, 2022 пятница
16:23
война с Россией

В Лисичанске российские оккупанты в очередной раз обстреляли эвакуационный автобус, о пострадавших не сообщают. При этом из города все же удалось вывезти рекордное количество мирных жителей.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз уворачиваться от осколков и мин. Очередное испытание ждало снова в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство" . К счастью, никто из пассажиров не пострадал", – говорится в сообщении.

Эвакуацию удалось провести, всех людей доставили на железнодорожные вокзалы. В целом из Луганской области эвакуировали более 1700 человек.

"При помощи патрульных полицейских, протестантской церкви и волонтеров мы смогли забрать из Северодонецка – 285 человек, 60 из Рубежного, из Лисичанска (+ близлежащие города и села) – 1300 человек, 52 из Кременной, 38 попаснян", – пишет Гайдай.

Также в громады завезено несколько тонн гуманитарной помощи: еда, лекарства, средства гигиены. Патрульные уже развозят все необходимое по бомбоубежищам.

  • 1 апреля стало известно, что в Лисичанске, Луганской области, россияне стреляют по жилым кварталам, медучреждениям, детсадам и эвакуационному транспорту, среди местных жителей много пострадавших.
  • В полиции также сообщали, что оккупанты минируют центр Лисичанска.

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эвакуация
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