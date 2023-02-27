Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сегодня, 27 февраля, гауляйтер Сальдо категорически опроверг информацию от Генштаба ВСУ и ОК "Юг" о подготовке эвакуации оккупационных властей Олешек и Скадовска в Крым. Хотя российская эвакуация продолжается, но довольно вялыми темпами; где-то раз в неделю выезжает по одному автобусу. Автобусы отходят полупустыми, то есть им удается привлечь к этой так называемой эвакуации только тех людей, у которых повреждено жилье в ходе контрбатарейной борьбы и обстрелов россиянами левобережных населенных пунктов. Остальные оставшиеся держатся", - рассказал политолог.

Владимир Молчанов отметил, что сейчас уже мало в этих городах осталось коллаборантов, их администрации сидят в более южных населенных пунктах и только приезжают в те города, которыми они вроде бы управляют.

"Однако остались коллаборанты более простого звания, но тоже небольшое количество. Кажется, были признаки того, что именно их вывозили, но это не была какая-то специальная акция; было несколько "Уралов", на которых этих коллаборантов с вещами вывезли. А что касается эвакуации автобусами, которую осуществляют россияне для рядовых украинцев, она не позволяет вывезти имущество, даже ручную кладь", - прокомментировал Молчанов.

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