Эвакуационная колонна с мариупольцами отправилась из Бердянска в Запорожье
Эвакуационная колонна с 42 автобусами отправилась из Бердянска в Запорожье. Ожидается прибытие рекордного количества жителей из заблокированного оккупантами Мариуполя
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
Сегодня, 1 апреля, в Запорожье ожидается рекордное количество мариупольцев.
"Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, которых сопровождают машины Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев", – говорится в сообщении.
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