Эвакуационная колонна с мариупольцами отправилась из Бердянска в Запорожье

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.



Сегодня, 1 апреля, в Запорожье ожидается рекордное количество мариупольцев.

"Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, которых сопровождают машины Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев", – говорится в сообщении.

Депутаты Мариупольского городского совета призвали мировое сообщество признать геноцидом преступные действия русской армии в городе и стране.

31 марта стало известно, что российские военные похитили из блокадного Мариуполя 12-летнюю девочку и отвезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса.

В Мариуполе российские кафиры несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына, женщина скончалась от полученных ран.