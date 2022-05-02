Эвакуационная колонна из Азовстали не смогла добраться до Запорожья 2 мая, - ОВА

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

2 мая колонну с эвакуированными ждали в Запорожье. В течение дня поступали сообщения о задержке колонны, а вечером стало известно, что колонна так и не добралась до областного центра, но находится на территории области.



Причину задержки колонны в Запорожской ОВ не уточняли.



Ранее стало известно, что при поддержке ООН и Красного Креста на 3 мая согласована эвакуация мирного населения Мариуполя. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00.

1 мая с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц. После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода.

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