Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона "Единые новости".

Ткаченко отметил, что в некоторых странах Европы проходят выставки украинских произведений искусства. Он также заявил, что эти работы вернутся домой после показа.

"У нас никакой эвакуации культурных ценностей за границу не происходило. У нас продолжаются выставки, именно проходит выставка в Кракове работ Пинзеля. Есть выставки в Литве, есть выставки, которые в ближайшее время откроются в Лувре, в других странах. Это выставки, это не эвакуация ", – сказал Ткаченко.