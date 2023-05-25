Эвакуации культурных ценностей Украины за границу не было, - Ткаченко
Украинские культурные ценности не были эвакуированы за границу. То, что сейчас можно увидеть в Европе, это выставки украинских произведений
Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона "Единые новости".
Ткаченко отметил, что в некоторых странах Европы проходят выставки украинских произведений искусства. Он также заявил, что эти работы вернутся домой после показа.
"У нас никакой эвакуации культурных ценностей за границу не происходило. У нас продолжаются выставки, именно проходит выставка в Кракове работ Пинзеля. Есть выставки в Литве, есть выставки, которые в ближайшее время откроются в Лувре, в других странах. Это выставки, это не эвакуация ", – сказал Ткаченко.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко со своими коллегами из Польши и Литвы Петром Глинским и Симонасом Кайрисом подписали декларацию Люблинского треугольника, которая предусматривает поддержку Украины в разных международных форматах.
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