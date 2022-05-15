Эвакуацией гражданских с Азовстали занимались исключительно азовцы. Всех остальных россияне не пропускали, – жены защитников Мариуполя
С Азовстали эвакуацией гражданских занимались исключительно "азовцы", ведь ни представителей украинской власти, ни международные организации оккупанты не допускали к самому процессу вывоза людей с завода
Об этом жены героев Мариуполя рассказали во время брифинга, который транслировался на телеканале "Еспресо".
"Госпожу Верещук, представителей власти, Красный крест, ООН россияне не пустили на плацдарм для эвакуации. Они где-то ожидали в автобусах. Всей эвакуацией руководили "азовцы": от начала до конца", - сказала Юлия Федосюк, супруга защитника завода Арсения Федосюка, который вместе с другими сейчас остается заблокированным на Азовстали.
Она добавила, что руководил эвакуацией командир Денис Прокопенко.
"Однажды россияне просто обстреляли автобус, в котором ехали "азовцы", чтобы забрать гражданских женщин и детей. Трое "азовцев" погибли, шесть тяжелораненых. Такое отношение россиян к "азовцам", - отметила Федосюк.
- Напомним, супруги защитников Мариуполя убеждены: шансы на спасение героев Азовстали очень велики, если все активизируются.
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