Euro Club Index назвал футбольный клуб, который вероятнее всего выиграет УПЛ
Статистический портал Euro Club Index считает, что только "Шахтер", "Динамо" и "Заря" имеют теоретические шансы на победу в УПЛ
Об этом сообщает Euro Club Index .
Аналитики подсчитали, что шанс на победу "Шахтера" в нынешнем сезоне чемпионата Украины составляет 62%. Выигрыш "Динамо" у УПЛ оценивается в 37,8%.
На третьей позиции в прогнозе расположилась луганская "Заря". На триумф луганцев в УПЛ – скудные 0,2%. У других клубов, по версии Euro Club Index, нет никаких теоретических шансов на победу в чемпионате Украины по футболу.
ECI рассчитал шансы команд на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов.
После 16 матчей лидерами турнирной таблицы УПЛ продолжают быть "Динамо" и "Шахтер". У команд по 41 набранному баллу. Киевляне выше разницы забитых-пропущенных голов.
"Заря" после победы над "Александрией" перегнала "Ворсклу", у которой 31 очко, и поднялась на четвертую позицию. Луганчане отстают от СК "Днепр-1" на 2 балла, у луганчан 32 пункта.
- 26 ноября в первом матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь".
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