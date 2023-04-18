Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Война - не спорт. Западные партнеры должны это понять. Подгонять нас не нужно. О том, когда начнется контрнаступление ВСУ знает только Валерий Залужный. Однако сегодня мы не видим, чтобы у россиян закончились резервы. А в этой войне проигрывает тот, кто первый использует свой последний резерв. Такой вывод можно сделать, учитывая характер и динамику боевых действий", - считает Лапин

Офицер ВСУ подчеркнул, что украинская армия должна тщательно подготовиться к контрнаступлению

"Я считаю, что мы пока нечем и как прикрыть наше контрнаступление с неба. Нам нужна авиация для того, чтобы прикрывать наступление нашей бронетехники. Мы когда-то смеялись над тем, как россияне прикрепляли к своим танкам так называемые "мангалы" сверху. Они действительно не защищают от ПТРК Javelin. Однако у россиян теперь есть дроны-камикадзе, и мы теперь также свариваем и крепим на технику "мангалы". И они действительно спасают. Поэтому нам тоже нужно это делать", - добавил он.