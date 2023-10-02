"Эту войну можно выиграть": Уоллес рассказал, что может спасти Путина и почему Украина должна усилить мобилизацию

Об этом экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил в комментарии The Telegraph.

Бен Уоллес подчеркнул, что контрнаступление Украины имеет успех, а Силы обороны медленно, но уверенно прорывают российские рубежи, Украина "набирает обороты и рвется вперед".

"Они используют британское оборудование и преуспевают, что значительно превышает ожидания. Я помню, как посетил секретную локацию за границей, но за пределами Украины, когда мы готовили украинских солдат к использованию ракет ПВО StarStreak. У них была неделя, чтобы потренироваться за "Он не отпустит тренажер и не прекратит тренироваться, пока никогда не промахнется", - сказал он. Этот молодой человек сбил два российских ударных вертолета. – написал Уоллес.

"Когда надежда сочетается с соответствующим оборудованием, Украину не остановить. Наша обязанность - поддерживать эту надежду и поддерживать ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет выполнена", - добавил он.

Экс-министр Британии убежден, что у Запада есть шанс помочь завершить войну, ведь российская армия трескается, Украина научилась новой тактике ведения боев, а "удары Storm Shadow уничтожают российские штабы". Кроме того, мы являемся свидетелями начала битвы за Крым.

"Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит крах. Подобно тому, как человеческие эмоции ведут Украину к успеху, это также является неизбежным недостатком Путина и его преступного режима. Романтика, эгоизм и месть заставили Путина пересечь Украину, и это станет его гибелью" , – отметил он.

Бен Уоллес говорит, что Путин отчаянно хватается за две последние вещи, которые могут его спасти – это время и раскол международного сообщества.

"Британия может что-то сделать с обоими. Мы должны помочь Украине сохранить свою динамику – и для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И лучший способ удержать международное сообщество вместе – это демонстрация успеха", – убежден он.

Учитывая это, Уоллес призвал Киев "омолодить" армию. Он отметил, что, пока Зеленский стремится сохранить молодежь, Россия проводит скрытую мобилизацию.

"Украина также может сыграть свою роль. Средний возраст бойцов на фронте — более 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт — Россия исподтишка мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации Украины», – написал он.

Уоллес убежден, что поддержка Украины не должна останавливаться "ни на один день".

"Мир наблюдает, имеет ли Запад решимость отстаивать наши ценности и систему, основанную на правилах. То, что мы сейчас делаем для Украины, определит направление всей нашей безопасности на годы вперед", - резюмировал он.