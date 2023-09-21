"Эту награду я посвящаю всем украинцам": Зеленский получил премию Atlantic Council
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии Atlantic Council Global Citizen Awards, которой отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
В этом году награду присудили президенту Украины Владимиру Зеленскому, о чем было объявлено в мае. Сегодня же прошла церемония награждения. Мероприятие посетили около 700 человек.
"Если говорить откровенно, это не моя награда. Эту награду я посвящаю всем украинцам и украинкам в униформе. Я посвящаю эту награду всем нашим детям, которых убили российские террористы. Мы никогда не забудем этого. Я посвящаю эту награду всем родителям, матерям, которые воспитали таких отважных украинских солдат, а также всем учителям, всем врачам, не покинувшим Украину с началом полномасштабной войны", – сказал Зеленский на церемонии вручения.
"И, конечно, я посвящаю эту награду всем партнерам Украины: Соединенным Штатам, ЕС, всем смелым странам, которые были рядом с нами и поддерживали нас. Большое вам спасибо! Я посвящаю эту награду всем людям в мире, борющимся за свободу и демократию , как и мы, украинцы. Слава Украине!" – добавил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также он встретился с президентом Бразилии.
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