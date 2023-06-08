Об этом заявила помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже, сообщает "Европейская правда".

Чиновница НАТО подчеркнула, что разрушение дамбы – это огромная трагедия для многих тысяч гражданских жителей и противоречит международному праву и международному гуманитарному праву.

"И абсолютно четко и ясно: это через Россию происходит война. Это война России против Украины, которая повлекла за собой эту катастрофу и привела к этому ужасному событию, к нападению на гражданский инфраструктурный объект", - отметила она.

Браже указала, что российские войска контролировали дамбу более года, добавив, что появляется все больше доказательств вины именно России в произошедшем.

"Генеральный секретарь НАТО определил очень четко и мы этой позиции придерживаемся: если бы не было российской войны, Каховская дамба осталась бы невредимой. Поэтому здесь все абсолютно ясно", - подчеркнула она.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизнь тысяч гражданских лиц и является "возмутительным актом, который демонстрирует в очередной раз жестокость войны России в Украине".