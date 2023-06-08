"Эту катастрофу повлекла за собой война РФ против Украины": в НАТО отреагировали на подрыв Каховской ГЭС
Североатлантический Альянс считает, что разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции произошло именно в результате вторжения России в Украину
Об этом заявила помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже, сообщает "Европейская правда".
Чиновница НАТО подчеркнула, что разрушение дамбы – это огромная трагедия для многих тысяч гражданских жителей и противоречит международному праву и международному гуманитарному праву.
"И абсолютно четко и ясно: это через Россию происходит война. Это война России против Украины, которая повлекла за собой эту катастрофу и привела к этому ужасному событию, к нападению на гражданский инфраструктурный объект", - отметила она.
Браже указала, что российские войска контролировали дамбу более года, добавив, что появляется все больше доказательств вины именно России в произошедшем.
"Генеральный секретарь НАТО определил очень четко и мы этой позиции придерживаемся: если бы не было российской войны, Каховская дамба осталась бы невредимой. Поэтому здесь все абсолютно ясно", - подчеркнула она.
Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизнь тысяч гражданских лиц и является "возмутительным актом, который демонстрирует в очередной раз жестокость войны России в Украине".
- Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
- Администрация президента США высказала похожее мнение. У Байдена возлагают ответственность на подрыв Каховской ГЭС на РФ, оккупационный контингент которой контролировал дамбу и эту территорию в течение длительного времени.
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