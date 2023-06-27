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ЕЦБ после мятежа Пригожина призвал банки ЕС ускорить выход из РФ

27 июня, 2023 вторник
21:07
Экономика Raiffeisen Bank

Европейский центральный банк призвал финансовые организации ускорить свой выход из России из-за роста рисков после мятежа Пригожина

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на главу Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, которого цитирует Reuters.

В письме членам Европарламента Энриа сообщил, что его подразделение "призвало банки ускорить свои стратегии сокращения и выхода, приняв четкие дорожные карты", а также "регулярно отчитываясь перед своими органами управления и банковским надзором ЕЦБ о выполнении этих планов". Продолжение работы в России несет повышенные репутационные, юридические и финансовые риски, заявил Энриа.

Крупнейшими европейскими кредитными организациями, продолжающими вести бизнес в России, остаются австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), венгерская OTP Group и итальянская UniCredit, пишет Reuters.

Генеральный директор RBI Иоганн Штробль сообщил, что организация работает над сценариями ухода из России "на всю катушку". Ранее сообщалось, что австрийская группа рассматривает вариант продажи или обособления российского бизнеса.

  • 18 февраля сообщалось, что санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.
  • 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
  • 24 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от австрийского банка Raiffeisen Bank International покинуть рынок России
  • 23 мая стало известно, что Raiffeisen Bank International отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Теперь австрийская группа намерена его отделить и передать акционерам.
  • 4 мая НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны за деятельность в РФ и фактическое признание "ЛДНР".
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

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