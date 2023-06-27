ЕЦБ после мятежа Пригожина призвал банки ЕС ускорить выход из РФ

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на главу Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, которого цитирует Reuters.

В письме членам Европарламента Энриа сообщил, что его подразделение "призвало банки ускорить свои стратегии сокращения и выхода, приняв четкие дорожные карты", а также "регулярно отчитываясь перед своими органами управления и банковским надзором ЕЦБ о выполнении этих планов". Продолжение работы в России несет повышенные репутационные, юридические и финансовые риски, заявил Энриа.

Крупнейшими европейскими кредитными организациями, продолжающими вести бизнес в России, остаются австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), венгерская OTP Group и итальянская UniCredit, пишет Reuters.

Генеральный директор RBI Иоганн Штробль сообщил, что организация работает над сценариями ухода из России "на всю катушку". Ранее сообщалось, что австрийская группа рассматривает вариант продажи или обособления российского бизнеса.