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ЕЦБ настаивает на том, чтобы Raiffeisen Bank покинул российский рынок, - Reuters

24 мартa, 2023 пятница
12:37
Мир Raiffeisen Bank

Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от австрийского банка Raiffeisen Bank International покинуть рынок России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять своих источников.

Отмечают, что давление на Raiffeisen Bank International началось после того, как чиновник по вопросам санкций Госдепа США совершил визит в Вену в прошлом месяце. Во время него он выразил обеспокоенность по поводу деятельности банка на территории России.

Два источника агентства сообщили, что ЕЦБ не настаивает на том, чтобы Raiffeisen Bank немедленно покинул российский рынок. Он просит сформировать план действий по сворачиванию деятельности банка на территории РФ. Один из источников добавил, что такой план может содержать продажу или закрытие российского подразделения банка.

"Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России, а в идеале – сократить его и свернуть, насколько это возможно", – сказал спикер ЕЦБ.

Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения то же делали со всеми заинтересованными учреждениями.

Впрочем, один из собеседников агентства отметил, что сейчас Raiffeisen Bank не планирует представлять таки план. Также, по его словам, некоторые австрийские чиновники считают подобные шаги неоправданным иностранным вмешательством.

В банке же заверили, что сократили кредитование в России. Он также добавил, что ускоряет оценку бизнеса и рассматривает "тщательно контролируемый выход".

Агентство пишет, что после начала полномасштабной войны России против Украины Raiffeisen Bank стал одним из ключевых на рынке западных банков в РФ. На него приходится около четверти всех переводов евро в страну.

  • 30 января стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) снизилась на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, принадлежащей российской дочери RBI.
  • 18 февраля сообщалось, что санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.
  • 19 февраля представитель Raiffeisen Bank International подтвердил , что группа сократила свою корреспондентскую сеть до пяти российских банков.
  • 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
Экономика
Россия
Австрия
санкции против России
война с Россией
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