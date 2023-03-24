ЕЦБ настаивает на том, чтобы Raiffeisen Bank покинул российский рынок, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять своих источников.

Отмечают, что давление на Raiffeisen Bank International началось после того, как чиновник по вопросам санкций Госдепа США совершил визит в Вену в прошлом месяце. Во время него он выразил обеспокоенность по поводу деятельности банка на территории России.

Два источника агентства сообщили, что ЕЦБ не настаивает на том, чтобы Raiffeisen Bank немедленно покинул российский рынок. Он просит сформировать план действий по сворачиванию деятельности банка на территории РФ. Один из источников добавил, что такой план может содержать продажу или закрытие российского подразделения банка.

"Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России, а в идеале – сократить его и свернуть, насколько это возможно", – сказал спикер ЕЦБ.

Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения то же делали со всеми заинтересованными учреждениями.

Впрочем, один из собеседников агентства отметил, что сейчас Raiffeisen Bank не планирует представлять таки план. Также, по его словам, некоторые австрийские чиновники считают подобные шаги неоправданным иностранным вмешательством.

В банке же заверили, что сократили кредитование в России. Он также добавил, что ускоряет оценку бизнеса и рассматривает "тщательно контролируемый выход".

Агентство пишет, что после начала полномасштабной войны России против Украины Raiffeisen Bank стал одним из ключевых на рынке западных банков в РФ. На него приходится около четверти всех переводов евро в страну.