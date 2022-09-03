Об этом он сообщил в телеграмме .

"Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: Первое – наше единство в защите от государства-террориста, второе – усиление давления на Россию. И это усиление всех уровней санкций, ограничение нефте-газовых доходов России. Чем больше мы нанесем удары все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что полностью остановилась прокачка газа по Северному потоку, РФ пытается запугать всех европейцев.

"Для чего они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца во всех странах нашего континента, хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой, обычным оружием, она делает это энергетическим оружием: пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракета. И чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, еще больше координации, еще больше помощи друг другу", - сказал он.

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