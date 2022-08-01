Об этом в комментарии Еспресо" заявил директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.

"Я не знаю страны, где бы отопительный сезон в прифронтовой зоне был когда-нибудь легким, простым и приятным. В прифронтовых городах отопления централизованного, скорее всего, не будет. Во многих городах может не быть газоснабжения", – говорит Святослав Павлюк.

По словам эксперта, в разных населенных пунктах ситуация будет отличаться, ведь одни расположены ближе к линии фронта, другие – в тылу. В конце концов есть города, которые в последние годы перевели городские котельные на альтернативное топливо – они будут наиболее защищены в этом отопительном сезоне.

"Надо смотреть на ситуацию в каждом конкретном месте. Мы просим каждый город обработать свой план энергоснабжения собственно на отопительный сезон. Если у вас нет тепла, что вы делаете? Если у вас пропадает газ, что вы делаете? Разработайте сценарий. Если у вас нет электричества, что вы делаете с городом?- говорит Святослав Павлюк.- Вы должны иметь сценарий на случай, если у вас пропадает какой-то из видов энергии. Скажем, вы должны иметь места, где будете собирать людей и их там обогревать. какие-то печки, буржуйки".

Впрочем, как отмечает эксперт, самая сложная ситуация – когда в городе исчезает не газ, а электроэнергия.

"Если у вас в населенном пункте пропадает поставка электроэнергии, у вас останавливается все: вода, канализация, у вас останавливается телефонная связь. Поэтому вы должны иметь резервные источники питания, автономные, которые могут работать долгое время, – говорит Святослав Павлюк. – У вас должны быть генераторы или на дизеле, или на газе. Вы можете иметь когенерационную установку на вашей котельной. Местное топливо, из которого можно генерировать энергию также. Если у вас есть солнечные электростанции, поставьте дополнительный прибор, который может давать напряжение, мощность в малую местность. Эта станция должна уметь работать автономно".

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