Этой радостью вы похоронили свое будущее: Спортсменка из Луганска обратились к жителям ОРДЛО после признания "Л/ДНР" Россией

Об этом Брызгина написала в Instagram.

По словам бронзовой медалистки чемпионата Европы-2017 в помещении в эстафете 4х400 м, ей стыдно за своих земляков.

"Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу. А путешествия вы сможете увидеть только во время просмотра "Орла и решки". Удачи", - написала Брызгина.

24-летняя Анастасия Брызгина родилась в Луганске.

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