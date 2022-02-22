Этой радостью вы похоронили свое будущее: Спортсменка из Луганска обратились к жителям ОРДЛО после признания "Л/ДНР" Россией
Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина заявила, что ей стыдно за своих земляков из Луганска, радующихся признанию "Л/ДНР" Россией
Об этом Брызгина написала в Instagram.
По словам бронзовой медалистки чемпионата Европы-2017 в помещении в эстафете 4х400 м, ей стыдно за своих земляков.
"Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу. А путешествия вы сможете увидеть только во время просмотра "Орла и решки". Удачи", - написала Брызгина.
24-летняя Анастасия Брызгина родилась в Луганске.
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