Этой ночью ВСУ уничтожили несколько российских систем С-300, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты очень хорошо чувствуют наращивание огневого контроля Вооруженных сил Украины. Наши дистанционное присутствие существенно координирует их действия. То есть наши авиационные и артиллерийские удары создают для оккупантов такую ситуацию, что они не могут управлять своими подразделениями. Поскольку ВСУ успешно уничтожают командные пункты", - рассказала Гуменюк.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что Вооруженные силы Украины продвигаются вперед и работают над уничтожением техники и живой силы оккупационных войск
"На Юге продолжается работа по уничтожению очагов живой силы и техники кафиров. Наши результаты такой работы достаточно убедительны. Поскольку сегодня ночью ВСУ смогли уничтожить несколько систем противовоздушной обороны кафиров. Благодаря этому, Николаев этой ночью спал спокойнее. Ведь системы С-300, какими они терроризировавший город был поражен", - добавила она.
- За день, 25 августа, украинская авиация ударила по средствам ПВО российского агрессора в Херсоне и Нововоскресенском.
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