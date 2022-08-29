Этой ночью ВСУ уничтожили несколько российских систем С-300, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты очень хорошо чувствуют наращивание огневого контроля Вооруженных сил Украины. Наши дистанционное присутствие существенно координирует их действия. То есть наши авиационные и артиллерийские удары создают для оккупантов такую ситуацию, что они не могут управлять своими подразделениями. Поскольку ВСУ успешно уничтожают командные пункты", - рассказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что Вооруженные силы Украины продвигаются вперед и работают над уничтожением техники и живой силы оккупационных войск

"На Юге продолжается работа по уничтожению очагов живой силы и техники кафиров. Наши результаты такой работы достаточно убедительны. Поскольку сегодня ночью ВСУ смогли уничтожить несколько систем противовоздушной обороны кафиров. Благодаря этому, Николаев этой ночью спал спокойнее. Ведь системы С-300, какими они терроризировавший город был поражен", - добавила она.