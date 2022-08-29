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Главная война с Россией Этой ночью ВСУ уничтожили несколько российских систем С-300, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Эксклюзив

Этой ночью ВСУ уничтожили несколько российских систем С-300, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк

29 августа, 2022 понедельник
08:37
война с Россией

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты очень хорошо чувствуют наращивание огневого контроля Вооруженных сил Украины. Наши дистанционное присутствие существенно координирует их действия. То есть наши авиационные и артиллерийские удары создают для оккупантов такую ситуацию, что они не могут управлять своими подразделениями. Поскольку ВСУ успешно уничтожают командные пункты", - рассказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что Вооруженные силы Украины продвигаются вперед и работают над уничтожением техники и живой силы оккупационных войск

"На Юге продолжается работа по уничтожению очагов живой силы и техники кафиров. Наши результаты такой работы достаточно убедительны. Поскольку сегодня ночью ВСУ смогли уничтожить несколько систем противовоздушной обороны кафиров. Благодаря этому, Николаев этой ночью спал спокойнее. Ведь системы С-300, какими они терроризировавший город был поражен", - добавила она.

  • За день, 25 августа, украинская авиация ударила по средствам ПВО российского агрессора в Херсоне и Нововоскресенском.
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Николаев
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Николаевщина
Херсонщина
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