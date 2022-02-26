"Этой ночью враг пойдет на штурм": Зеленский призвал закрывать метки диверсантов и сжигать вражескую технику

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на обращение главы государства.



"Сегодня был трудный, но смелый день. Мы боремся за свое государство абсолютно на всех фронтах: на Юге, Востоке, Севере, во многих городах нашей прекрасной страны", - отметил президент.



Зеленский пообщался с мировыми лидерами и договорился с ними о новой помощи Украине.



"Боремся круглосуточно и на дипломатическом фронте: легче сказать, с кем из мировых лидеров я еще сегодня не говорил, мы это продолжаем. Я сегодня постоянно работал и говорил с президентом Макроном, Шольцом, Рютте, с госпожой фон дер Ляен, с президентом Соединенных Штатов Америки Байденом. Обозначил, какого еще ответа с Запада этой агрессии ожидают украинцы и договорился о новой помощи, новой поддержке, значительной помощи для нашего государства", - сказал он.



Президент поблагодарил всех лидеров, и в частности президента США Байдена.



"Я благодарю всех лидеров, отдельно благодарю президента Байдена. Очень обрадовался, когда увидел новости из дружеской Грузии. Хочу поблагодарить доброго грузинского народа, который вышел на улицы своей страны и поддержал Украину. Вы настоящие друзья, спасибо", - сказал он.



По словам президента, потери среди российских военных - значительны, однако среди украинцев тоже есть погибшие.



"Наша главная цель - окончание этой бойни. Потери врага очень, очень серьезные. Это сотни убитых солдат, которые перешли нашу границу, пришли на нашу землю. Имеем потери, к сожалению, и мы. Украинцы героически сопротивляются агрессии. Ее невозможно оправдать Поэтому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-то", - подчеркнул Зеленский.



Как проинформировал президент, в Ворзеле Киевской области избивали "градами" по детскому дому. По Ахтырке, Сумская область, избивали "ураганами". Под обстрелом находились жилые кварталы, укрытия, детские садики.



"Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они тоже неонацисты из детского сада? Или это солдаты НАТО, которые угрожали России? Убитые и раненые дети - это приговор этому вторжению", - заявил он.



Зеленский подчеркнул, что все должны сделать все, что могут, чтобы остановить эту войну, потому что каждый день агрессии разрушает нормальную жизнь, не только в Украине, но и в России, также в Европе, в мире.



"Европейцы еще не представляют, что такое жить в мире, когда под боком такое противостояние. Должен сказать абсолютно откровенно: эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города нашего государства: Чернигов, Сумы, Харьков - наши ребята, наши девушки на Донбассе, города Юга Украины, особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу, - сказал он и обратился к защитникам и защитницам: на всех фронтах этой ночью враг применит все имеющиеся у него силы, чтобы сломать наше сопротивление - подло, жестко, и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм".



Президент отметил, что каждый гражданский человек должен быть максимально осторожен.



"Помогайте, пожалуйста, друг другу, особенно людям пожилого возраста, одиноким - тем, кому сейчас очень тяжело. При любой опасности переходите в укрытие. Каждый, кто уже присоединился к защите страны или может помочь обороне - останавливайте врага повсюду, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах, которые оставляют на зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем вы можете", - пояснил он.



Как добавил глава государства, обвинения Украины Россией необъективны, и в них никто не поверит - ни украинцы, ни мир, ни граждане РФ.



"Если для захватчиков даже детские садики - допустимая цель, вы не должны оставить им никакого шанса. Все мысли, все молитвы украинцев - с нашими военными. Верим в них, заботимся о них, защищаем наше государство. Ночь будет тяжелой, очень тяжелой, но будет утро. Слава Украине!" - резюмировал Зеленский.

