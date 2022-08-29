Этой ночью в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку
Этой ночью ВСУ удачно отработали по находящимся в Херсоне и области оккупантам, в частности, сообщают об уничтоженной точным ударом воинской части на ул. Паровозная, зафиксированы прилеты в районе Антоновского моста на мосту через Конку вблизи города Олешки
О "нелегкой" ночи для оккупантов сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"Херсонщина. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. Прилеты по составам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", - написал Хлань.
Хронологию ночных событий 29 августа сообщает местный канал "Херсон: Война без фейков".
Около часа ночи херсонцы услышали громкие взрывы: сообщается, что ВСУ снова дарили по Антоновскому мосту. Также, по информации местных источников, в результате прицельного удара ВСУ "травмированный" мост через Конку близ Олешек.
Между 3 и 4 часами ночи "хлопки" прогремели уже внутри города. Сообщается о мощном взрыве в районе здания бывшего призывного пункта Нацгвардии по ул. Паровозной, которую заняли оккупанты.
Издание "Украинский юг" отметило , что был нанесен удар по воинской части оккупантов в Херсоне.
"В ночь на понедельник, 29 августа, в оккупированном Херсоне раздались взрывы на улице Паровозной, удар был нанесен по воинской части кафиров. Уточняется, что удар пришелся на середину здания, военная часть полностью разрушена. Российские военные приехали "собирать своих", - говорится. уведомлении.
В районе Антоновки также зафиксировано попадание по местам постоянной дислокации российских военных, пишет СтопКор.
В ночном возведении ОК "Юг" на 29 августа также сообщили, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было откорректировано количество захватчиков на правом берегу Днепра: "минус 41 в уже неодушевленной силе, также уничтожены 2 БПЛА, танк Т-72, РСЗО "Ураган" , зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники. Окончательные потери врага доразведываются".
- Напомним, руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых кафиры обстреливали Николаев. В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонской области убили коллаборанта, бывшего нардепа Алексея Ковалева
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.36Продажа 40.39
- Актуальное
- Важное