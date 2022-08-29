О "нелегкой" ночи для оккупантов сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Херсонщина. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. Прилеты по составам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", - написал Хлань.

Хронологию ночных событий 29 августа сообщает местный канал "Херсон: Война без фейков".

Около часа ночи херсонцы услышали громкие взрывы: сообщается, что ВСУ снова дарили по Антоновскому мосту. Также, по информации местных источников, в результате прицельного удара ВСУ "травмированный" мост через Конку близ Олешек.

Между 3 и 4 часами ночи "хлопки" прогремели уже внутри города. Сообщается о мощном взрыве в районе здания бывшего призывного пункта Нацгвардии по ул. Паровозной, которую заняли оккупанты.

Издание "Украинский юг" отметило , что был нанесен удар по воинской части оккупантов в Херсоне.

"В ночь на понедельник, 29 августа, в оккупированном Херсоне раздались взрывы на улице Паровозной, удар был нанесен по воинской части кафиров. Уточняется, что удар пришелся на середину здания, военная часть полностью разрушена. Российские военные приехали "собирать своих", - говорится. уведомлении.

В районе Антоновки также зафиксировано попадание по местам постоянной дислокации российских военных, пишет СтопКор.

В ночном возведении ОК "Юг" на 29 августа также сообщили, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было откорректировано количество захватчиков на правом берегу Днепра: "минус 41 в уже неодушевленной силе, также уничтожены 2 БПЛА, танк Т-72, РСЗО "Ураган" , зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники. Окончательные потери врага доразведываются".

Напомним, руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых кафиры обстреливали Николаев. В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонской области убили коллаборанта, бывшего нардепа Алексея Ковалева

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