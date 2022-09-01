Этой ночью раздавались взрывы в Зеленодольской общине Криворожья, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг", отметила, что ночью 1 сентября работала тяжелая стволовая артиллерия врага в южном регионе, несколько хозяйственных построек разрушены, к счастью, без человеческих потерь и жертв
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Немного притихли обстрелы противником тыловых районов, которые подвергались очень серьезному огневому и эмоциональному давлению, например, такие, как Николаев. Но этой ночью раздавались взрывы в нашей зоне ответственности, в Зеленодольской общине Криворожья, там враг пытается держать под давлением из-за водохранилища неохват "Тяжелая стволовая артиллерия работала ночью, несколько хозяйственных построек разрушены, к счастью, без человеческих потерь и жертв. Больше обстрелов не зафиксировано в южном регионе", - проинформировала руководитель прессцентра ОК "Юг".
Наталья Гуменюк добавила, что продолжается фронтовая работа, связанная с закреплением наших позиций и уничтожением вражеских запасов и сил в их тыловых районах. И это наука в день знаний, что мы видим, найдем и уничтожим.
- 1 сентября ОК "Юг" сообщило, что россияне больше не могут подтягивать технику и боеприпасы по Каховскому и Дарьевскому мостам.
- Также за сутки 31 августа на Юге ВСУ уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 6 складов вражеских боеприпасов.
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