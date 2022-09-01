Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.



"Немного притихли обстрелы противником тыловых районов, которые подвергались очень серьезному огневому и эмоциональному давлению, например, такие, как Николаев. Но этой ночью раздавались взрывы в нашей зоне ответственности, в Зеленодольской общине Криворожья, там враг пытается держать под давлением из-за водохранилища неохват "Тяжелая стволовая артиллерия работала ночью, несколько хозяйственных построек разрушены, к счастью, без человеческих потерь и жертв. Больше обстрелов не зафиксировано в южном регионе", - проинформировала руководитель прессцентра ОК "Юг".



Наталья Гуменюк добавила, что продолжается фронтовая работа, связанная с закреплением наших позиций и уничтожением вражеских запасов и сил в их тыловых районах. И это наука в день знаний, что мы видим, найдем и уничтожим.

1 сентября ОК "Юг" сообщило, что россияне больше не могут подтягивать технику и боеприпасы по Каховскому и Дарьевскому мостам.

Также за сутки 31 августа на Юге ВСУ уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 6 складов вражеских боеприпасов.