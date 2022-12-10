"Этот вопрос глобальной безопасности": Подоляк о плане Ирана предоставить России баллистические ракеты в обмен на военные технологии РФ
Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что они будут использованы для войны в Европе
Об этом он написал у себя в twitter .
В частности, он подчеркнул, что РФ помогает Ирану военными технологиями, а этот вопрос касается не только Украины, а глобальной безопасности в целом.
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"Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности", - говорится в сообщении.
- Ранее Подоляк прокомментировал скопление российских военных под Бахмутом и заявил, что оккупантам следует забыть о городе и готовиться к Ялтинскому трибуналу.
- 7 декабря советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.
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