Об этом он написал у себя в twitter .

В частности, он подчеркнул, что РФ помогает Ирану военными технологиями, а этот вопрос касается не только Украины, а глобальной безопасности в целом.

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"Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее Подоляк прокомментировал скопление российских военных под Бахмутом и заявил, что оккупантам следует забыть о городе и готовиться к Ялтинскому трибуналу.

7 декабря советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.