"Этот визит вдохновит наших друзей и внесет ясность и шатание в ряды наших оппонентов": Кулеба о визите Байдена

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Кулеба, в частности, акцентировал, что визит президента США в Киев состоялся не только в канун годовщины полномасштабного вторжения. Он напомнил, что именно в эти дни в 2014 году начался захват Крыма российскими войсками.

"То есть это также буквально день, когда девять лет назад началась российская агрессия против Украины. И это первый президент США, посетивший Украину с тех пор, Барак Обама этого не делал. Это четкий сигнал о том, что США будут с нами до победы, и эта победа будет включать восстановление наших границ в формате 1991 года. Это сигнал России, это сигнал миру. И безусловно, что этот визит вдохновит наших друзей и внесет ясность и шатание в ряды наших оппонентов или так называемых нейтральных", - сказал он.

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Кроме этого, Кулеба также добавил, что визит состоялся "вопреки всем правилам", а с точки зрения организации он вообще беспрецедентен в истории мировой дипломатии.

По словам главы МИД, главный результат визита – "это то, что в этот день президент США был в Киеве".

"Даже если бы он ничего больше не привез, а просто приехал, это сам по себе был бы самый мощный результат. Но на самом деле результаты есть, и более подробные, конкретизированные. Это и объявленный пакет военной помощи, и договоренность двух президентов о том, что к годовщине полномасштабного вторжения будет принят новый мощный санкционный пакет. И это будут не только санкции США, а на уровне G7, и синхронизация планов действий Украины на поле боя, и обсуждение поставок того оружия, которое в Украину Соединенными Штатами не поставлялось", - отметил министр.

Также по его словам, по результатам этого визита последуют следующие решения, которые будут выгодны Украине и победе.