Мало кто понимает истинную цель визита Байдена в Киев.

Это не об оружии и не о переговорах. Если бы у Байдена была необходимость поговорить с Зеленским лицом к лицу, он просто попросил бы Зеленского приехать в Польшу. И вряд ли бы украинский президент мог отказать.

Этот визит о ставках на победителя. Президент США сделал свою ставку и получит политические дивиденды от победы Украины.

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Почему только сейчас? Потому что слишком высокие ставки. Президент США не может позволить себе проигрывать. Поэтому он воздерживался от визитов после битвы за Киев, Херсон, Харьковщину. Американцы придирчиво просчитывали варианты. И визит состоялся только тогда, когда в Штатах убедились в неотвратимости нашей победы.

На кону теперь репутация лично президента США. Он будет всеми силами поддерживать свою ставку. Украина получит все, что необходимо для победы. Определенности в результатах войны становится больше

Теперь о последствиях. После такого публичного жеста Байден уже не просто где-нибудь в Америке и дает нам оружие. Теперь президент США с нами в одной лодке. Если победим – он победит, если проигрываем – он тоже проиграет. Учитывая, что выборы в Штатах не за горами, тема войны с Россией будет на них ключевой. Любой вариант окончания войны, кроме победы Украины, станет для Байдена и демократов на выборах катастрофой.

Подведу итог: на кону теперь репутация лично президента США. Он будет всеми силами поддерживать свою ставку. Украина получит все, что необходимо для победы. Определенности в результатах войны становится больше.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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