"Этот усатый таракан должен быть ликвидирован", - Ярош о Лукашенко

Об этом политический и военный деятель заявил в воскресенье, 3 июля 2022 года, у себя на фейсбуке.

"В ближайшей перспективе Украина обязана провести специальную военную операцию по освобождению братской Беларуси от нацистского режима Лукашенко", – отметил Ярош.

"Этот усатый политический таракан, захвативший власть в соседней стране, должен быть ликвидирован", - добавил Дмитрий Ярош.

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При этом белорусов следует освободить от российской оккупации, уверен политик.

"Беларусь будет лишена ерефовской оккупации и, по своей воле, должна избрать будущий Черноморско-Балтийский Союз свободных народов", - подчеркнул командир УДА.

Кроме того, Украина, по его словам, совместно с союзниками "должна предоставить всю необходимую поддержку белорусским патриотам в создании новейшего белорусского войска".

Напомним, вчера, 2 июля, Лукашенко обвинил ВСУ в якобы запуске ракет по белорусской территории. В ответ, по его словам, подконтрольные ему ракетные войска "взяли под прицел" столицы соседних государств.

Сегодня, 3 июля, самопровозглашенный президент Беларуси заявил о существовании "единой армии" Союзного государства России и Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает такие слова Лукашенко "опасным сигналом для белорусского народа".

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