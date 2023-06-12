Фотография опубликована в его Telegram-канале.

"Майдан Незалежности. Скоро – площадь России", - написал он.

В свою очередь помощник Медведева Олег Осипов заявил, что его шеф считает Киев российским городом и целью войны.

"Дмитрий Медведев считает, что Киев – наша прямая цель. Это российский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его", - цитируют Осипова росСМИ.

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