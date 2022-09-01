Переносной "аргумент" против российского оружия

Когда шведская компания Saab Bofors Dynamics создавала переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, она поставила перед собой достаточно четкие цели – разработать простой комплекс, который мог бы эффективно уничтожать Т-90 и другие российские танки в реалиях современных боевых действий высокой интенсивности.

В результате шведы получили ПТРК весом 12,5 кг и длиной в 1 м, который легко может переносить и применять один боец, а не противотанковое подразделение. Минимальная дальность выстрела — от 20 метров, что позволяет при необходимости чуть ли не в упор расстрелять вражескую технику (у Javelin, например, минимальная дальность составляет 150 м), максимальная дальность — 600-800 м, причем 200 м ракета преодолевает за 1 секунду.

Этот ПТРК имеет одноразовую пусковую, а также функцию "выстрелил и забыл". На практике это означает, что боец может совершить пуск ракеты, снять с пусковой прицел и как можно быстрее покинуть место пуска, не таская за собой пустую тяжелую пусковую установку, как, например, в случае с Javelin.

Как NLAW уничтожает российскую технику

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения активно используют единовременный ПТРК NLAW в боях с российскими войсками. Как отмечает оператор ПТРК из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады военнослужащий Анатолий, ПТРК NLAW прекрасно зарекомендовал себя на ближних дистанциях и незаменим во время боевых действий в населенных пунктах, а при правильном наведении на цель это оружие. может пробить броню вражеской машины.

Как пример на фото выше – то, что осталось от Т-80 российской армии после выстрела из противотанкового ракетного комплекса NLAW.

В то же время на видео — результат работы военных из 128-й бригады, из ПТРК NLAW уничтожены Т-72 оккупанта — ракета пробила броню, через несколько секунд после попадания сдетонировал боекомплект – взрывом танку оторвало башню, экипаж машины погиб мгновенно.

Алексей Левков, журналист Defense Express – специально для Espreso.tv