"Этот праздник свободных, сильных, достойных людей": Зеленский в День Независимости поблагодарил военных, медиков, учителей и всех украинцев

Соответствующее видео появилось в соцсетях лидера.

"Великий народ великой Украины, который отмечает сегодня великий день - День Независимости! Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех. Во всем нашем государстве", - начал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что в войне нет маленьких, ненужных или неважных дел, людей, действий и слов.

"Когда мы отмечаем независимость Украины, каждый может почувствовать в ней себя. И сегодня я хочу посвятить это поздравление именно тебе. Тебе, кто дает Украине независимость. Тебе, воин! Ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала. Вас – отец украинского воина, вас – матерь украинского защитника. Все украинские семьи, воспитавшие в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил. Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта", – сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил педагогов и медиков, которые, несмотря ни на что, выполняли свою работу ради будущего.

"Я хочу поблагодарить всех украинских учителей, которые работают, которые смогли работать даже онлайн. Которые строят образованное будущее даже там, где враг разрушил школы. Тысячи украинских медиков, спасающих тысячи жизней. Те, кто 24/7 не отпускает жизнь и борется за него. Независимо от того, есть ли сирена воздушной тревоги. Независимо от того, есть ли "прилет". Независимо от того, ты на фронте или ты в гражданской жизни", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что важен каждый гражданин: "Все, кто доказал: все нужны, все важны – и люди, и действия, и слова. Потому что мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине", весь мир отвечает: "Героям слава".