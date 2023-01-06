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"Этот праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

6 января, 2023 пятница
19:46
Общество Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, празднующим Рождество по юлианскому календарю

Дорогой народ!

Я искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом.

Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья едина как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи.

Единственная в своей вере в единую победу.

Мы все равно ее приближаем. Каждый день. Все равно стоим друг за друга, бок о бок. Каждый день. Защищаем свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру. Как это делали наши предки казаки – защитники веры и церкви Христовой. И так, как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашей армии и народа.

Наши предки верили, что вечером в канун Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Как поется, увидеть тех, кого оставили на земле. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить пришедших на нашу землю. Мы живем в особенные времена. И все наши праздники – особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции.

На праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и сражаемся с черными силами.

К гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям – да, но не к оккупантам. В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы сражаемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы бьемся, чтобы не стать добычей и победить зверя.

Это видит Бог. Это видит мир. «Колядку колоколов», написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Украинский «Щедрик» дарит рождественский дух всей планете. Дух надежды, дух добра и чуда. В этом году этот дух мира дарит не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокорность, непобедимость. Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно сбудется.

Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетний мир и процветание.

Желаю всем счастливого Рождества и вкусного угла!

Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину!

Христос рождается! Славим его!

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Украина
Владимир Зеленский
Рождество
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